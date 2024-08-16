Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 5 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.



Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, cuma günü Kayseri'ye gidecek.



Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.





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