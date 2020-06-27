Sivasspor, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı
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27 Haziran 2020 15:49
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın (28 Haziran) Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. 

Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor yarın saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. 



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