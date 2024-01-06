Sivasspor, Kayserispor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Kayserispor deplasmanında
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06 Ocak 2024 16:05
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında yer alıyor.

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