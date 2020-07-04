Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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04 Temmuz 2020 14:15
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın (5 Temmuz) deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. 

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalar yaptı.

Sivasspor kafilesi, saat 14.15'te uçakla İstanbul'a giderek, kampa girecek.



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