Sivasspor, Karagümrük deplasmanında

Demir Grup Sivasspor, 20 Şubat Pazar günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor, Karagümrük deplasmanında
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19 Şubat 2022 15:02
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi sonucunda 34 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 33 puanla 12. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Mustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

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