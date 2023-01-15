Sivasspor-Karacabey maçının stadı değişti!

Demir Grup Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'ye alındığı bildirildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Salı günü saat 14.30'da Demir Grup Sivasspor'umuz ile Teco Karacabey Belediyespor arasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanması gereken mücadele, stadyum zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'na alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Salı günü saat 14.30'da Demir Grup Sivasspor'umuz ile Teco Karacabey Belediyespor arasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanması gereken mücadele, stadyum zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'na alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
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