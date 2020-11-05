Sivasspor - Karabağ: Muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı ağırlayacak.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlarken maçın hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak. Sivasspor - Karabağ maçı beIN Sports 1'tan canlı yayınlanacak.



Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde bu maç öncesinde çıktığı ilk 2 maçından galibiyet çıkaramamıştı.



İki takımı eksikleri



Sivasspor'da Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor.



Muhtemel 11'ler



Sivasspor

Samassa

Barış

Robin

Caner

Uğur

Hakan

Cofie

Fajr

Gradel

Yatabare

Kayode



Karabağ

Şahruddin

Qarayev

Mammadov

Hüseynov

Medine

Patrick

Romero

Zoubir

Ozobic

Guerrier

Kwabena



Avrupa'da 11. sınav



Avrupa kupalarındaki 11. karşılaşmasına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında 5 Kasım Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk edecek kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçında 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı



Sivasspor'un Avrupa karnesi



Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.



Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.



Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.



Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.



UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.



Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.



Sivasspor'un Avrupa'daki golcüleri



Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.



Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.



Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.



Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.



