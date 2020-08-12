Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaştı

Demir Grup Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaştı
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12 Ağustos 2020 20:25
Demir Grup Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sona eren Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaşmaya varıldı.

30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.

2016-2017 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Ali Şaşal Vural, bugüne kadar toplam 43 maçta kırmızı-beyazlı takımın kalesini korudu.



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