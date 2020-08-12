Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaştı

Demir Grup Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sona eren Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaşmaya varıldı.



30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.



2016-2017 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Ali Şaşal Vural, bugüne kadar toplam 43 maçta kırmızı-beyazlı takımın kalesini korudu.



