Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
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04 Temmuz 2020 17:09
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 20 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul'a hareket etti. 

Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.



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