Sivasspor Kadın Futbol Takımı'ndan yenilere imza töreni

Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bitexen Sivasspor Kadın Futbol Takımı, kadrosuna dahil ettiği 25 futbolcu için imza töreni yaptı.



Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kadın futbol takımının teknik direktörü Nevzat Ercanlı, antrenör Adem Sarıtaş, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.



Törende konuşan Otyakmaz, kadın futbol takımına yeni sezonda başarılar dileyerek, şunları kaydetti:



"Bu sene ilk defa Süper Lig'de yarışma hakkını elde ettik. Lige de geçen hafta başladık. Her ne kadar mağlubiyetle başlamış olsak da kızlarımızın ilerleyen zamanlarda çok iyi sonuçlar başaracaklarına inancımız tam. Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Gazi Lisesi'nin bir devamı. 12 takımlı 2 gruptan oluşan bir ligimiz oldu. Kadın futbolu ileride çok ilgi görecek bir branş. Dolayısıyla biz de bu fırsattan geri kalmak istemedik ve arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yola baş koyduk. İnşallah Sivas şehrimize güzel ve renkli maçlar sağlayacağız. Bu döneme kadar takımı başarıyla destekleyen Sivas Belediyespor'a da teşekkür ediyorum."



Törende, futbolcular Sıla Arslan, Zeynep Yeşil, Rojin Arğun, Teona Sukhashvili, Mariam Danelia, Rana Gürlek, Yağmur Çetin, Ümmühan Susuz, Hatice Küçükyıldız, Zeynep Cesur, Melisa Özdamar, Tülin Akpınar, Tuğba Doğan, Pınar Yiğit, Yağmur Şimşek, Esra Güzlük, Mervenur Kılıçaslan, Aslı Nazlı Bozkurt, Figen Naçar, Nino Chkmartishvili, Megi Ejibia, Kader Şimşek, Büşra Yılmaz, Yasemin Gül ve Narami Daniala sözleşmelere imza attı.





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