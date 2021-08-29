Süper Lig'de 3. hafta maçında Sivasspor ile Göztepe karşılaştı. Mücadele 2-2 bitti.



Sivasspor'un gollerini 11 ve 66. dakikada Dimitris Goutas kaydetti. Göztepe'nin golleri 51. dakikada Halil Akbunar ve 84. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.



Sivasspor'da Olarenwaju Kayode, 70. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu beraberliğin ardından Sivasspor ilk puanını aldı. Göztepe de puanını 2 yaptı.



Süper Lig'de aranın ardından Sivasspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe, Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içine kestiği top, James'in önünden geçerek auta çıktı.

11. dakikada Sivasspor golü buldu. Fajr'in sağdan kullandığı kornerde Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

13. dakikada Göztepe etkili geldi. Topla ceza alanına ilerleyen Jahovic, kaleci Muammer Yıldırım'ı geçemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.

30. dakikada Göztepe, rakip yarı alanın sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Berkan Emir'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

43. dakikada rakip ceza yayının gerisinde topla buluşan Fajr'in şutunda, top yandan auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Göztepe eşitliği sağladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Halil Akbunar, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından filelere gönderdi: 1-1

62. dakikada Göztepe, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Berkan Emir'in sert ortasında ceza sahasında yerden sekerek havalanan topu Hakan Arslan son anda kafayla kornere gönderdi.

66. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Fajr'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Camara'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Goutas, meşin yuvarlığı kafayla filelere gönderdi: 2-1

84. dakikada Göztepe tekrar eşitliği yakaladı. Tek paslarla ceza sahasına giren sarı-kırmızılı ekipte en son Murat Paluli, arka direkteki takım arkadaşı Beykan Şimşek'i gördü. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-2



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Ömer Tevfik Özkoç

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Azubuike (Dk. 60 Jorge Felix), Goutas, Camara, Gradel (Dk. 73 Cofie), Hakan Arslan, James (Dk. 52 Yatabare), Fajr, Kayode

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Berkan Emir (Dk. 75 Lourency), Obinna, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jahovic, Cherif Ndiaye, Makana Baku (Dk. 46 Beykan Şimşek, Dk. 90+4 Tijanic)

Goller: Dk. 11 ve 66 Goutas (Sivasspor), Dk. 51 Halil Akbunar, Dk. 84 Beykan Şimşek (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 70 Kayode (Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 72 Murat Paluli (Göztepe)



