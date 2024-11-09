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Sivasspor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye sürpriz yapmak istiyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye sürpriz yapmak istiyor
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09 Kasım 2024 17:08
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlığı bulunan Rey Manaj, Alex Pritchard ve Emre Gökay bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 11 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puan topladı.

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