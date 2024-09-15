Sivasspor iki maç aradan sonra galip

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Sezona 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayan Sivasspor, 7 puana yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor iki maç aradan sonra galip
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15 Eylül 2024 14:25
Son güncelleme 15 Eylül 2024 14:32
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenen EMS Yapı Sivasspor, ligde 2 maç aradan sonra kazandı.

Ligde sezona sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldığı maçla başlayan, ilk galibiyetini 2. haftada deplasmanda Bellona Kayserispor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada evinde ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Sivasspor, 5. haftada dün sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Sivasspor, söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

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