Sivasspor hazırlık maçında 4 attı

Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor hazırlık maçında 4 attı
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05 Eylül 2021 21:22
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Fenerbahçe maçı öncesi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık mücadelesini 4-0 kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, altyapıdan 19 yaş altı takımıyla oynadığı karşılaşmayla devam etti.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan A takımın gollerini 11. dakikada Mustafa Eren Balta kendi kalesine, 40 ve 42. dakikada Jorge Felix ve 88. dakikada Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.


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