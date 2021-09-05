Sivasspor hazırlık maçında 4 attı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Fenerbahçe maçı öncesi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık mücadelesini 4-0 kazandı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, altyapıdan 19 yaş altı takımıyla oynadığı karşılaşmayla devam etti.



Karşılaşmayı 4-0 kazanan A takımın gollerini 11. dakikada Mustafa Eren Balta kendi kalesine, 40 ve 42. dakikada Jorge Felix ve 88. dakikada Kerem Atakan Kesgin kaydetti.



Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.



Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.



