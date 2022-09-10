Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



SİVASSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU



Ligde geride kalan 5 haftada iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor ile 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş'a 3-1, Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine İstanbulspor karşısında son vermek istiyor.



SAKAT FUTBOLCULAR KİMLER?



Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Leke James ve Samba Camara, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sivasspor, yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.





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