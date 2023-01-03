Sivasspor: "Hakem değil, kural hatası"

Sivasspor Kulübü, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor: 'Hakem değil, kural hatası'
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03 Ocak 2023 18:36
Süper Lig takımlarından Sivasspor, Galatasaray maçına dair VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Sivasspor'un paylaşımında Galatasaray karşılaşmasında hakem değil, kural hatası olduğu vurgulandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır. Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır."







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