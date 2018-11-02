Sivasspor gümbür gümbür geliyor

TESİSLERİ MUHTEŞEM

HAYDİ YİĞİDOLAR TRİBÜNE

MAAŞLAR GÜNÜNDE ÖDENİYOR

ALT YAPIYA BÜYÜK YATIRIM

Fotomaç Gazetesi yazarlarından Sinan Vardar, Sİvasspor'u yerinde inceledi. İşte sözleri...Kulüplerimizin ekonomik durumları hiç iç acıcı değil. Altyapıya ve tesisleşmeye önem veren kulüpleri sizlere tanıtmak, yetkililerle de öz kaynak organizasyonunun nasıl olacağını paylaşmak amacıyla geçtiğimiz hafta Soma'ya yapılan tesisleri sizlere tanıtmıştım. Geçtiğimiz hafta da Sivas'ın yollarına düştüm. Sivas, 400 bin nüfuslu bir şehrimiz. Devlet imkanlarıyla 35 bin kişilik stadını bitirmiş. Kutu modelinde harika bir stat olmuş. Fakat daha da önemlisi kulübe harika bir altyapı tesisleri yapılmış. Beş futbol sahası, kamp yerleri, konferans salonları ve gelişmiş spor malzemesi ekipmanlarıyla tesisler çok güzel bir görünümde.22 yıldır Sivasspor için emek veren Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz ve dava arkadaşları Mehmet Oflaz ve Erdal Sarılar Mehmet Akif Bağce ile birlikte ve değerli belediye başkanı Sami Aydın'ın katkılarıyla bu harika tesisleri meydana getirmişler. İnsanlara yaşarken ödül vermek çok daha anlamlı. Belediye başkanı Aydın, geçtiğimiz ay Sivaslıların da onayını alarak yeni açılan caddeye Mecnun Otyakmaz'ın adını verme kararı almıştı. Bu törende ben de bulundum. Mecnun kardeşimin ailesi de törendeydi. Mecnun çok duygulandı. Ben de kendisini bu anlamlı günde tebrik ettim.Aynı günün akşamı Sivas-F.Bahçe maçı vardı. Stat yarı yarıya doluydu. Biletler 15 lira olmasına rağmen 400 bin nüfuslu Sivas'ın takımlarına ilgisizliğine çok şaşırdım, çok üzüldüm. Sivas'ta 55 bin üniversiteli var. Dileğim o ki, belki bu yazıyı okurlar da bundan sonra tribünleri doldururlar.Sivasspor son yıllarda adından bir hayli söz ettiriyor. En önemlisi Sivasspor'un bir lira borcu yok. Teknik kadro, futbolcu, kulüp personelin maaşları günü gününe ödeniyor. Mecnun başkan yaptığımız sohbette birçok kulübün maddi yönden zor durumda olmasına çok üzüldüğünü söyledi. "Bir futbolcuya 100 lira verirken, borcu çok olan kulüp 200 lira veriyor. Ayağını yorganına göre uzatmayan yöneticiler kulüplerini de batırıyorlar" yorumunu yaparken, ülke futbolunun gelişimi için rekabetin önemine dikkat çekti.Geçtığımız sezon Teknik Direktör Samet Aybaba alt yapıya el atmış. Altınordu'nun organizasyonunda yer almış Murat Dizdar altyapı organizasyonunun başında. Sivasspor altyapıya genç yetenekli isimleri sessiz sedasız transfer ediyor. Altyapı hocalarından biri de Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in, "Buraya gelmemde büyük katkı sahibi" dediği idealist teknik adam Gökhan Ertunç. Özetle; Sivasspor planlı, programlı, geleceğe dönük önemli adımlar atıyor. Türk futbolunda çok kısa bir dönem sonra Sivas'tan güçlü bir rüzgar esecek.