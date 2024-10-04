Sivasspor, Göztepe'ye konuk olacak

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Sivasspor, Göztepe'ye konuk olacak
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04 Ekim 2024 11:24
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sivasspor, bugün İzmir'e gederek Göztepe Adnan Süvari Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

3 KİŞİ EKSİK

Kırmızı-beyazlı ekipte Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

SİVAS'IN 7 HAFTALIK KARNESİ

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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