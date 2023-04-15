Sivasspor, Giresun deplasmanında

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Giresun deplasmanında
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15 Nisan 2023 15:52
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geride kalan 27 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James kadroda yer almıyor.

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