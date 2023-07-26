Sivasspor, Gerson Rodrigues'i açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da kamp yaparak sürdüren Sivasspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer arayışlarını sürdürüyor.



SÖZLEŞME İMZALANDI



Lüksemburglu Gerson Rodrigues ile görüşmelerini son aşamaya taşıyan Kırmızı-Beyazlılar'ın bir dönem Ankaragücü ve Eyüpspor formaları da giyen oyuncuyla sözleşme imzaladı.



Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda ile geçiren Gerson Rodrigues çıktığı 16 resmi karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı.



