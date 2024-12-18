Sivasspor geri düşse de sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Süper Lig ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.
Keçiörengücü, 4. dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle öne geçti.
Sivasspor, 32 ve 60. dakikalarda Queensy Menig, 38. dakikada Emrah Başsan, 57. dakikada Turaç Böke'nin penaltı golleriyle tura uzandı.
Sivasspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
Keçiörengücü, 4. dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle öne geçti.
Sivasspor, 32 ve 60. dakikalarda Queensy Menig, 38. dakikada Emrah Başsan, 57. dakikada Turaç Böke'nin penaltı golleriyle tura uzandı.
Sivasspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.