Sivasspor geri düşse de sürprize izin vermedi

Sivasspor, geriye düştüğü maçta Keçiörengücü'nü 4-1'lik skorla eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor geri düşse de sürprize izin vermedi
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18 Aralık 2024 14:51
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Süper Lig ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.

Keçiörengücü, 4. dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle öne geçti.

Sivasspor, 32 ve 60. dakikalarda Queensy Menig, 38. dakikada Emrah Başsan, 57. dakikada Turaç Böke'nin penaltı golleriyle tura uzandı.

Sivasspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.

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