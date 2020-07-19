Sivasspor Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports 4 yayını izle)

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19 Temmuz 2020 22:08
Sivasspor Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports 4 yayını izle)
Canlı Sivasspor Gençlerbirliği beIN Sports 4 yayını izle! Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
SİVASSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI, TIKLA



SİVASSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ RADYODA?

Sivasspor ile Gençlerbirlği arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, SİVASSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI CANLI DİNLE

Birden fazla takım düşebilir

Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir.

Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir.

Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.

SİVASSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI



Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek

Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak.

Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park'ta karşıya gelecek.

19 Temmuz programı

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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