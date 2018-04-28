Sivasspor Gençlerbirliği maçı canlı hangi kanalda? Sivas Gençlerbirliği canlı yayını

Sivasspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 31. haftasında Sivasspor-Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Sivasspor-Gençlerbirliği maçı naklen yayınlanacak.28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Sivasspor-Gençlerbirliği maçı 28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya20.05.2018 Göztepe v Galatasaray29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa29.04.2018 Kasımpaşa v Fenerbahçe06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor(63) Galatasaray(62) Beşiktaş(62) Başakşehir(60) FenerbahçeBaşakşehir 3-1 KayserisporKarabükspor 1-4 BursasporGençlerbirliği 0-3 OsmanlısporTrabzonspor 0-2 SivassporAlanyaspor 2-3 GalatasarayAkhisarspor 1-1 GöztepeKonyaspor 2-0 KasımpaşaBeşiktaş 3-1 MalatyasporFenerbahçe 4-1 Antalyaspor