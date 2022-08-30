Sivasspor, galibiyete hasret kaldı

Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, galibiyete hasret kaldı
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30 Ağustos 2022 01:11
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Kırmızı-beyazlı takım, bu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor, ayrıca Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı 3 mücadeleden de mağlup ayrıldı.

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