Sivasspor galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 30. haftasında dün deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maç oldu.

Haber; AA
Sivasspor galibiyete hasret kaldı
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06 Temmuz 2020 13:57
Süper Lig'in 30. haftasında dün deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligin 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Ligin 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan, 29. haftada iç sahada Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, dün de Kasımpaşa deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan kaybeden Sivasspor, şampiyonluk hedefinden de uzaklaştı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin son 4 haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe ile karşılaşacak.



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