Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.



Ligde en son 27. haftada evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da 3 puan alamadı.



Denizlispor galibiyetinin ardından deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, bir sonraki hafta ise sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 kaybetti.



Golsüz berabere kaldığı Kasımpaşa deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a iç sahada 1-0 mağlup oldu.



Avrupa kupaları maçlarına katılma mücadelesi veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek hem altın değerinde 3 puanın sahibi oldu hem de 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.







