Sivasspor, Galatasaray'a karşı tarihi ilki gerçekleştirdi

Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Galatasaray'a karşı tarihi ilki gerçekleştirdi
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07 Mart 2021 21:14
Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray deplasmanından tarihinde ilk kez puan alan Sivasspor'u değerlendiren Ziya Erdal, "Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. Biz burada hiç puan almamıştık. Bu ilk oldu, 1 puan aldık. Şampiyonluk yarışındaki bir rakipten 1 puan aldık. Geçen sene oynamıştım. Hoca biliyordu benim ön liberoda neler verebileceğimi. Elimden geleni yaptık. Takım olarak 6 maçtır yenilmiyoruz. Önemli olan takıma yararlı olmam. Bugün 1 puan almayı başardık" dedi.



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