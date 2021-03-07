Sivasspor, Galatasaray'a karşı tarihi ilki gerçekleştirdi

Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray deplasmanından tarihinde ilk kez puan alan Sivasspor'u değerlendiren Ziya Erdal, "Galatasaray şampiyonluğa oynuyor. Biz burada hiç puan almamıştık. Bu ilk oldu, 1 puan aldık. Şampiyonluk yarışındaki bir rakipten 1 puan aldık. Geçen sene oynamıştım. Hoca biliyordu benim ön liberoda neler verebileceğimi. Elimden geleni yaptık. Takım olarak 6 maçtır yenilmiyoruz. Önemli olan takıma yararlı olmam. Bugün 1 puan almayı başardık" dedi.



