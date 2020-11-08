Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkıyor.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.



İki takımın eksikleri



Sivasspor'da Appindangoye, Jorge Felix ve Ziya Erdal sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao maç kadrosunda olmayacak.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Okan Kocuk

Omar

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Etebo

Feghouli

Belhanda

Emre Kılınç

Babel



Sivasspor

Samassa

Goiano

Robin Yalçın

Caner Osmanpaşa

Uğur Çiftçi

Hakan Arslan

Claudemir

Erdoğan Yeşilyurt

Fajr

Gradel

Kayode



Luyindama ve Belhanda sınırda



Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Luyindama ve Belhanda bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.



29. randevu



Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.



Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.



Sivas'taki maçlar



Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti.



Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı.



Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.



Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.



