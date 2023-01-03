Sivasspor - Galatasaray maçının olay hakemleri için kader günü!

Türkiye Futbol Federasyonu için büyük gün bugün... Yurt dışından dönen başkan Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısında, VAR hakemi Özgüç Türkalp ve maçın hakemi Erkan Özdamar'ın skandal bir karara imza attıkları Sivasspor-Galatasaray karşılaşması ele alınacak.Büyük ses getiren Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasından hemen sonra Mehmet Büyükekşi, yönetim ve Merkez Hakem Kurulu tarafından bilgilendirildi.Bu bilgiler ışığında bazı yönetim kurulu üyeleri, vakit geçirmeksizin karar alınmasını ve özellikle Özgüç Türkalp'in hakemlik hayatının bitirilmesini talep ettiler. Ancak başkan Mehmet Büyükekşi öncelikle VAR kayıtlarını bizzat dinlemek istediğini ifade etti. Büyükekşi ayrıca MHK'dan ayrıntılı bir rapor istedi.Bugün yapılacak toplantı sonrasında (Özellikle VAR kayıtlarının dinlenmesinin ardından) önce iki hakem için karar verilecek.Özgüç Türkalp: Sivasspor'un golü için hakem Erkan Özdamar'ı görüntüyü izlemesi için çağıran ve golü ofsayt gerekçesi ile iptal ettiren Türkalp'e artık görev verilmeyecek ve hakemlik hayatı sona erecek.Erkan Özdamar: Özgüç Türkalp'ın uyarısı ile ikna olmadan golü iptal eden Erkan Özdamar için de ciddi bir ceza verilecek. Özdamar sezon sonuna kadar görev alamayacak.MHK da masada: Mehmet Büyükekşi'nin ayrıntılı bir rapor istediği MHK'nın durumu masada. Bazı yönetim kurulu üyeleri son skandal sonrası MHK'yı da sorumlu tutuyor.Eğer MHK'nın verdiği rapor Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tatmin etmezse kurul için çok ciddi kararlar gündeme gelecek. Bu noktada Büyükekşi'nin son derece kararlı olduğu ifade ediliyor.