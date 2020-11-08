Sivasspor - Galatasaray maçındaki konuşulan penaltı pozisyonu

Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısındaki penaltı çok konuşuldu.

Haber; Sporx.com
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Sivasspor - Galatasaray maçındaki konuşulan penaltı pozisyonu
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08 Kasım 2020 19:49
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında konuşulan bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı biterken Olarenwaju Kayode, Marcao'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular pozisyonun penaltı olmadığını belirtirken, sonuç değişmedi.



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