Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında konuşulan bir penaltı pozisyonu yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı biterken Olarenwaju Kayode, Marcao'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaraylı futbolcular pozisyonun penaltı olmadığını belirtirken, sonuç değişmedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı biterken Olarenwaju Kayode, Marcao'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaraylı futbolcular pozisyonun penaltı olmadığını belirtirken, sonuç değişmedi.