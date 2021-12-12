Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Ligin 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi Galatasaray'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da, hazırlıklar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
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12 Aralık 2021 15:47
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi Galatasaray'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz ile asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Ali Topal da takip etti.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.


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