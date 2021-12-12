Sivasspor, Galatasaray maçı öncesi moral depoladı

Süper Lig'in Galatasaray'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, maç öncesinde kahvaltıda moral depoladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Galatasaray maçı öncesi moral depoladı
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12 Aralık 2021 11:38
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, maç öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personelinin yer aldığı kahvaltıda Galatasaray maçı öncesi moral depolandı.

Futbolcular, saat 13.00'te kulüp tesislerinde yapılacak antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Pazartesi günü saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.


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