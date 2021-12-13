Sivasspor Galatasaray izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
Galatasaray Sivas maçı canlı yayın linki, Galatasaray Sivas beIN canlı maç linki, Galatasaray Sivas maçı canlı yayın izle, Galatasaray Sivas maçı izle, Canlı bein Galatasaray Sivas izle, beIN Galatasaray Sivas canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Galatasaray Sivas maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır. İşte Galatasaray maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.
Galatasaray'da Luyindama ilk 11'e döndü
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den kadroda değişiklikler geldi. Deneyimli teknik adam savunmada Marcao'nun yokluğunda Christian Luyindama'ya şans verdi. 27 yaşındaki futbolcu son olarak ligde 7. haftada oynanan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda ayrıca koronavirüse yakalanmasının ardından formasından uzak kalan Alexandru Cicaldau da ilk 11'e geri döndü. Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i şu şekilde; Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne.
SİVASSPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE
30 MAÇTA 19 KEZ GALATASARAY
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.
GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.