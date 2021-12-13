Sivasspor Galatasaray izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

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Sivasspor Galatasaray beIN Canlı izle ! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray Sivas'ta karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR GALATASARAY TUTTUR'DA



Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan!



SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA









SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Sivasspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, SİVASSPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE







GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI SON DURUM



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.



Galatasaray'da Luyindama ilk 11'e döndü



Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den kadroda değişiklikler geldi. Deneyimli teknik adam savunmada Marcao'nun yokluğunda Christian Luyindama'ya şans verdi. 27 yaşındaki futbolcu son olarak ligde 7. haftada oynanan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda ayrıca koronavirüse yakalanmasının ardından formasından uzak kalan Alexandru Cicaldau da ilk 11'e geri döndü. Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i şu şekilde; Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne.



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30 MAÇTA 19 KEZ GALATASARAY



Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.



GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA



Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



İLK 11'LER



Sivasspor: Ali Şaşal; Ziya, Goutas, Caner Osmanpaşa, Samba Camara; Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin; Henrique, Gradel, Yatabare.









Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt; Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.







MAÇ ÖNCESİ SON FORM DURUMU



Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.





Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray Sivas'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Sivasspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak.Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den kadroda değişiklikler geldi. Deneyimli teknik adam savunmada Marcao'nun yokluğunda Christian Luyindama'ya şans verdi. 27 yaşındaki futbolcu son olarak ligde 7. haftada oynanan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda ayrıca koronavirüse yakalanmasının ardından formasından uzak kalan Alexandru Cicaldau da ilk 11'e geri döndü. Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i şu şekilde; Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne.Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.

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