Sivasspor Galatasaray izle canlı yayın linki

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda zorlu bir 3 puan mücadelesi veriyor. Maçı BeIN Sports canlı olarak yayınlıyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri

Galatasaray Sivas maçı linki! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA













SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Sivasspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



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SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.



SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı. Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.



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Eksikler



Galatasaray'da Lucas Torreira, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Mathias Ross ile Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak. Sivasspor'da Appindangoye, Camara, Murat Paluli ve Leke James kadroda yer almayacak.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, Gomis







Sivasspor

Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin, Charisis, SabiA, Yatabare



Galatasaray 4 maçtır kazanıyor



Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.



33. karşılaşma



Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.



Sivas'taki maçlar



Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.



Galatasaray'dan 3 genç yıldıza yeni sözleşme!



Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yapan ve sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı ve 3 futbolcu ile sözleşme uzatma kararı aldı. Aslan'da sözleşmeleri Haziran 2025'te sona erecek olan orta saha Baran Aksaka, stoperler Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatılacak. 3 futbolcunun maaşlarına iyileştirme yapılacak. Fatih Terim'in A takıma yükselttiği isimlerden... Boluspor'da kiralık oynadıktan sonra yuvaya döndü. Bu sezon A takımda 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Geçen sezonu İskenderunspor'da kiralık oynayan Metehan Baltacı Okan Buruk'un zaman zaman şans verdiği isimler arasında. Genç teknik adamın gözüne girmeyi başaran Baltacı A takımda yer alıyor. Baran Aksaka ise Antalya kampını en verimli kullanan isimler arasındaydı. Onun da zaman zaman 11'de yer alması bekleniyor.



Bafetimbi Gomis: "Sivas'a da atarım"



İstanbulspor'a 2 gol atarak takımını galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis, bugün Sivas'ta yine ileri uçta görev yapacak. Daha önce verdiği röportajda 'Ben ikinci adam olmam' diyerek ortaya koyduğu iddiasının arkasının boş olmadığını ispat eden 37 yaşındaki santrfor, Yiğido'ya karşı da takımın en önemli kozu durumunda. Arkadaşlarına kendini çok formda hissettiğini söyleyen Fransız yıldızın, "Sivas'ta da golümü atarım" dediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Fransız golcü ile ilgili, "Bafetimbi Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a çok katkı verdi. Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan ve her şeyini veren bir sporcu. Sportif anlamda da Galatasaray çok destek oldu. İnşallah bu sezon büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın Sivas fobisi



Galatasaray'a son dönemde Sivasspor ters geliyor. Cimbom, geçen sezon 2 maçta da yenildiği Yiğidolar'a karşı deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray dün yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Keyifli geçen çalışmada Juan Mata attığı şık bir gol sonrası Sergio Oliveira'nın kramponlarının tozunu aldı!



Okan Buruk'tan Muslera kararı!



İstanbulspor karşısında kalesinde devleşen Okan Kocuk, Sivas maçında yedek kalacak. Cezası biten Muslera eldivenleri devralacak. Cezalı Lucas Torreira'dan yoksun Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Mauro İcardi, zorlu mücadele için Sivas'a götürülmedi. Teknik direktör Okan Buruk, kaleci Okan Kocuk'un İstanbulspor maçındaki iyi performansına ve 90+3'te yaptığı kritik kurtarışa rağmen, cezası biten Fernando Muslera'ya Sivasspor müsabakasında eldivenleri geri verecek. Sol bekte Van Aanholt'un olması bekleniyor. 3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun dışında formayı orta sahada Berkan Kutlu alacak.



Galatasaray yönetiminden 18 milyon dolarlık destek!



Başkan Dursun Özbek'in 'Güçlü yönetim, güçlü Galatasaray' hedefiyle 6 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda üye sayısını 12'ye çıkarması kısa sürede başarılı oldu. Sarı kırmızılıların 12 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu lansman gecesi tükenen ve toplamda 1 milyar TL gelir elde edilen projeden tam 34 daire satın aldı. Başkan Dursun Özbek'in 'Güçlü yönetim, güçlü Galatasaray' formülü tam sonuç verdi. Göreve geldikten sonra Sportif AŞ Yönetiminde bir ilke imza atan Dursun Özbek, 'Güçlü Galatasaray' düşüncesi ile futbolun yönetildiği kurulda üye sayısını 6'dan 12'ye çıkarmıştı. Özbek'in bu hamlesi de başarılı oldu. Nitekim sarı kırmızılı kulübün tam 1 milyar TL gelir kazandığı Leo Residences projesinde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 18 milyon dolarlık katkı sağladığı ortaya çıktı. G.Saray'ın amiral gemisi olan futbolun yeni yöneticileri de kulüp için elini cebine attı. Yeni göreve gelen Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, Leo Residences projesinden tam 34 daire satın aldı. Lansman gecesi son kalan 4 daireyi başkan Dursun Özbek'in satın alması alkış toplarken perde arkasında 12'li masanın Galatasaray'a büyük katkı sağladığı ortaya çıktı. Özellikle proje için yoğun mesai harcayan Erden Timur'un, tam 11 daire satın alarak Galatasaray'a büyük destek sağladığı ifade edildi. Ortalama fiyatı 500 bin dolar olan dairelerden 2. başkan Metin Öztürk de 5 daire satın alarak projeye önemli katkı sağladı. Önceki dönemde de görev alan Nihat Kırmızı ile birlikte Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'na yeni giren GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Mustafa Aktaş, Maruf Güneş, Fatih Demircan, Azeri Emil Imanov'un aralarında yer aldığı 6 idareci de toplam 14 daire satın aldı. Galatasaray'ın 12 kişilik Sportif A.Ş. yönetimi, lansman gecesi tükenen projeden 34 daire alarak elde edilen önemli gelirde katkı sahibi oldu. (Hürriyet)



Sivas'ta Galatasaray'ı korkutan gerçek!



Aslan'ı bu akşam ligin en zorlu deplasman maçlarından biri bekliyor. Sivas'ın sert soğuğunda Kırmızı-Beyazlı ekibe karşı mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, genel istatistiklere bakıldığında bir hayli zorlanacak gibi görünüyor. Maçın başlayacağı saatlerde Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı 1 derece olarak tahmin ediliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısından itibaren sıcaklığın sıfır dereceye düşeceği, ancak herhangi bir yağış beklenmediği belirtiliyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde puan ve puanlara çok ihtiyaçları olduğunu dile getirip, " Galatasaray maçı bu açıdan çok önemli. Tabii ki Galatasaray iyi bir takım. Geniş bir kadroya sahip.Hepsinin farkındayız. Tabii ki onları izledik, analizimizi yaptık. Tek amacımız sahamızda maçı kazanmak. Tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı. Sivasspor, 2005-2006 sezonundan bu yana Aralık / Ocak / Şubat takviminde kendi sahasında çıktığı tüm resmi maçlarda 63 galibiyet, 28 beraberlik, 19 da yenilgi yaşadı. Yiğido kış mevsiminde oynadığı iç saha maçlarında yüzde 82.72 oranında kaybetmiyor. Devlere karşı üstün Sivasspor'un sahasında şampiyonluk adaylarına karşı da ciddi bir üstünlüğü söz konusu. Yiğido sahasında Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 8 galibiyet, 9 beraberlik, 7 de yenilgi elde etti. Yani Sivas, devlere yüzde 70 oranında kendi evinde maç kaybetmedi.



Okan Buruk'tan liderlik mesajı



Geçtiğimiz haftayı lider olarak bitiren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdığı zirveyi geri almak isteyen sarı-kırmızılı takım, galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Hedefe adım adım gideceklerini ve Sivasspor karşılaşmasının da önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Ligde yakaladığımız 4 maçlık seriyi devam ettirmeliyiz. Liderliği bırakamayız. Rakibimiz de çıkış yakalamayı hedefliyor. Zor maç olacak. Bize yakışan şekilde oynayıp 3 puanı alacağız" dedi. Galatasaray'ın, Sivasspor'a konuk olacağı mücadele bugün (perşembe) saat 17.00'de başlayacak.



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Sivasspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı. Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.Galatasaray'da Lucas Torreira, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Mathias Ross ile Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak. Sivasspor'da Appindangoye, Camara, Murat Paluli ve Leke James kadroda yer almayacak.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, GomisAli Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin, Charisis, SabiA, YatabareSüper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yapan ve sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı ve 3 futbolcu ile sözleşme uzatma kararı aldı. Aslan'da sözleşmeleri Haziran 2025'te sona erecek olan orta saha Baran Aksaka, stoperler Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatılacak. 3 futbolcunun maaşlarına iyileştirme yapılacak. Fatih Terim'in A takıma yükselttiği isimlerden... Boluspor'da kiralık oynadıktan sonra yuvaya döndü. Bu sezon A takımda 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Geçen sezonu İskenderunspor'da kiralık oynayan Metehan Baltacı Okan Buruk'un zaman zaman şans verdiği isimler arasında. Genç teknik adamın gözüne girmeyi başaran Baltacı A takımda yer alıyor. Baran Aksaka ise Antalya kampını en verimli kullanan isimler arasındaydı. Onun da zaman zaman 11'de yer alması bekleniyor.İstanbulspor'a 2 gol atarak takımını galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis, bugün Sivas'ta yine ileri uçta görev yapacak. Daha önce verdiği röportajda 'Ben ikinci adam olmam' diyerek ortaya koyduğu iddiasının arkasının boş olmadığını ispat eden 37 yaşındaki santrfor, Yiğido'ya karşı da takımın en önemli kozu durumunda. Arkadaşlarına kendini çok formda hissettiğini söyleyen Fransız yıldızın, "Sivas'ta da golümü atarım" dediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Fransız golcü ile ilgili, "Bafetimbi Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a çok katkı verdi. Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan ve her şeyini veren bir sporcu. Sportif anlamda da Galatasaray çok destek oldu. İnşallah bu sezon büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.Galatasaray'a son dönemde Sivasspor ters geliyor. Cimbom, geçen sezon 2 maçta da yenildiği Yiğidolar'a karşı deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray dün yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Keyifli geçen çalışmada Juan Mata attığı şık bir gol sonrası Sergio Oliveira'nın kramponlarının tozunu aldı!İstanbulspor karşısında kalesinde devleşen Okan Kocuk, Sivas maçında yedek kalacak. Cezası biten Muslera eldivenleri devralacak. Cezalı Lucas Torreira'dan yoksun Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Mauro İcardi, zorlu mücadele için Sivas'a götürülmedi. Teknik direktör Okan Buruk, kaleci Okan Kocuk'un İstanbulspor maçındaki iyi performansına ve 90+3'te yaptığı kritik kurtarışa rağmen, cezası biten Fernando Muslera'ya Sivasspor müsabakasında eldivenleri geri verecek. Sol bekte Van Aanholt'un olması bekleniyor. 3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun dışında formayı orta sahada Berkan Kutlu alacak.Başkan Dursun Özbek'in 'Güçlü yönetim, güçlü Galatasaray' hedefiyle 6 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda üye sayısını 12'ye çıkarması kısa sürede başarılı oldu. Sarı kırmızılıların 12 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu lansman gecesi tükenen ve toplamda 1 milyar TL gelir elde edilen projeden tam 34 daire satın aldı. Başkan Dursun Özbek'in 'Güçlü yönetim, güçlü Galatasaray' formülü tam sonuç verdi. Göreve geldikten sonra Sportif AŞ Yönetiminde bir ilke imza atan Dursun Özbek, 'Güçlü Galatasaray' düşüncesi ile futbolun yönetildiği kurulda üye sayısını 6'dan 12'ye çıkarmıştı. Özbek'in bu hamlesi de başarılı oldu. Nitekim sarı kırmızılı kulübün tam 1 milyar TL gelir kazandığı Leo Residences projesinde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 18 milyon dolarlık katkı sağladığı ortaya çıktı. G.Saray'ın amiral gemisi olan futbolun yeni yöneticileri de kulüp için elini cebine attı. Yeni göreve gelen Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, Leo Residences projesinden tam 34 daire satın aldı. Lansman gecesi son kalan 4 daireyi başkan Dursun Özbek'in satın alması alkış toplarken perde arkasında 12'li masanın Galatasaray'a büyük katkı sağladığı ortaya çıktı. Özellikle proje için yoğun mesai harcayan Erden Timur'un, tam 11 daire satın alarak Galatasaray'a büyük destek sağladığı ifade edildi. Ortalama fiyatı 500 bin dolar olan dairelerden 2. başkan Metin Öztürk de 5 daire satın alarak projeye önemli katkı sağladı. Önceki dönemde de görev alan Nihat Kırmızı ile birlikte Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'na yeni giren GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Mustafa Aktaş, Maruf Güneş, Fatih Demircan, Azeri Emil Imanov'un aralarında yer aldığı 6 idareci de toplam 14 daire satın aldı. Galatasaray'ın 12 kişilik Sportif A.Ş. yönetimi, lansman gecesi tükenen projeden 34 daire alarak elde edilen önemli gelirde katkı sahibi oldu. (Hürriyet)Aslan'ı bu akşam ligin en zorlu deplasman maçlarından biri bekliyor. Sivas'ın sert soğuğunda Kırmızı-Beyazlı ekibe karşı mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, genel istatistiklere bakıldığında bir hayli zorlanacak gibi görünüyor. Maçın başlayacağı saatlerde Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı 1 derece olarak tahmin ediliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısından itibaren sıcaklığın sıfır dereceye düşeceği, ancak herhangi bir yağış beklenmediği belirtiliyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde puan ve puanlara çok ihtiyaçları olduğunu dile getirip, " Galatasaray maçı bu açıdan çok önemli. Tabii ki Galatasaray iyi bir takım. Geniş bir kadroya sahip.Hepsinin farkındayız. Tabii ki onları izledik, analizimizi yaptık. Tek amacımız sahamızda maçı kazanmak. Tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı. Sivasspor, 2005-2006 sezonundan bu yana Aralık / Ocak / Şubat takviminde kendi sahasında çıktığı tüm resmi maçlarda 63 galibiyet, 28 beraberlik, 19 da yenilgi yaşadı. Yiğido kış mevsiminde oynadığı iç saha maçlarında yüzde 82.72 oranında kaybetmiyor. Devlere karşı üstün Sivasspor'un sahasında şampiyonluk adaylarına karşı da ciddi bir üstünlüğü söz konusu. Yiğido sahasında Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 8 galibiyet, 9 beraberlik, 7 de yenilgi elde etti. Yani Sivas, devlere yüzde 70 oranında kendi evinde maç kaybetmedi.Geçtiğimiz haftayı lider olarak bitiren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdığı zirveyi geri almak isteyen sarı-kırmızılı takım, galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Hedefe adım adım gideceklerini ve Sivasspor karşılaşmasının da önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Ligde yakaladığımız 4 maçlık seriyi devam ettirmeliyiz. Liderliği bırakamayız. Rakibimiz de çıkış yakalamayı hedefliyor. Zor maç olacak. Bize yakışan şekilde oynayıp 3 puanı alacağız" dedi. Galatasaray'ın, Sivasspor'a konuk olacağı mücadele bugün (perşembe) saat 17.00'de başlayacak.

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