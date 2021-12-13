Sivasspor - G.Saray maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan 0-0 biten ilk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



İlk yarı tatsız tuzsuz bir oyun oldu. Galatasaray'ın perşembe önemli bir zaferi vardı. Teknik adam iki kulvarı aynı anda götürmeye alışkın ama oyuncu grubu henüz değil.



Galatasaray topa hakim. Sivas da buna izin veriyor. Çekilip hızlı çıkmak istiyor. Galatasaray, ceza sahası çevresinden şut atamıyor. Böyle kapanan rakibe şut atmanız lazım. Topa sahip olma oranı yüzde 71, pas sayısı 301 ama şut 2 olmamalı. Taylan ve Berkan oranın oyuncusu olmadığı için bir tek Feghouli oraları zorluyor.



Galatasaray'ın beraberliğe tahammülü yok. İkinci yarıda biraz daha vitesi artıracaklardır. Sivasspor da Galatasaray daha çok geldikçe kenardan gelen oyuncularıyla etkili olmaya çalışacaktır.



İkinci yarı, ilk yarıdan farklı olmaz ama Galatasaray presi daha çok artıracaktır. 16 puan farkla başladı maça, kazanıp 13'e düşürebilir. Gerekirse kaybedeyim ama çift santrfora döneyim diyecektir Fatih Terim. 65'e kadar gol gelmezse çift santrfora döner.



ERMAN TOROĞLU



Ben yemek tarifi verirsem, bu maçtan daha faydalı olur gibi geliyor. Sivasspor'un hiç 4 kişi ile hücum ettiğini görmedim. 2-3 kişi ile geliyorlar sadece. Kerem'e biraz sert girdiler, indirdiler yere. Bu tarz futbolcuların gözünü böyle korkutuyorlar. Hakemin sezmesi lazım. Maç çok kötü, inşallah bir gol olur. Isı haritasında ceza sahasının 30 metre dışı kutuplar. Marcao, iyi yerlerden oyun başlatan iyi bir stoper. Kesiciliği de iyi. Luyindama, eksik biraz, uzun zamandır da oynamadı. Bu tarz oyuncuların her zaman oynaması lazım. Diagne, iri bir oyuncu ama ceza sahası içinde hemen kendini yere bırakıyor, yakışmıyor. Galatasaray, topla oynamada %71 ama ne yaptı Galatasaray. Bu tip maçlarda kenarlara inmen lazım ama kenarlara da inemedi Galatasaray.



GÜNTEKİN ONAY



İlk 45 dakikada şöyle bir maç oldu. Orta saha mücadelesi, iki taraf da emniyetli, temkinli, dengeli. Kale önü aksiyonları, pozisyonlar olmadı. Galatasaray'ın bir tek Feghouli ile pozisyonu var. Daha iyi bir şut gol getirebilirdi. Sivasspor'un kenar ortaları ve Gradel ile zorlamaları vardı. Sivasspor agresif bir takımdır aslında. Orta sahayı hızlı geçer ama Galatasaray izin vermedi. Galatasaray da topu ceza sahasına sokamadı çok fazla.



TUGAY KERİMOĞLU



Temposu düşük. Pas hataları çok fazla. Pozisyon üretmekte sıkıntılar var. Orta sahada baskılar çok yüksek. Oyun bir türlü açılamadı. Oyun bazen çok sıkıcı noktalara gitti. İlk 45'i izlemeyenler çok şey kaybetmedi.



FEYYAZ UÇAR



Galatasaray'da Kerem'e, Sivasspor'da Gradel'e top gelince oyun biraz hareketlendi. İkinci yarı yorgunlukla iki takımın da orta sahaları düşecektir. Bu biraz daha oyunu renklendirebilir. Bazı oyuncuların daha fazla sorumluluk alması, Feghouli'nin daha çok top alması, santrforların biraz daha öne çıkmaları, hareketli olmaları lazım. Bunlar olmadığı sürece kısır döngüde devam edecek maç.



VOLKAN DEMİREL



Topun Galatasaray'da olacağını söylemiştik ama durağan bir oyun var. Daha hareketli bir oyun beklemiştik. İki teknik adam da hareketlendirmek için hamleler yapacaktır. Çalım, rakip ceza sahası içinde buluşma, adam eksiltme yok. İki takımın da galibiyete ihtiyacı olduğu için daha az savunma, daha çok hücum görebiliriz. Yapılacak değişiklikler ve duran toplar belirleyici olabilir. İki takım da temkinli hareket ediyor. İkinci yarı daha agresif olmalarını bekliyorum.





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