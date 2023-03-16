Sivasspor - Fiorentina: Muhtemel 11

Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, Fiorentina'yı konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor - Fiorentina: Muhtemel 11
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16 Mart 2023 06:17
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşma Exxen platformunda yayınlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi.

Kırmızı-Beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşırken, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

Eksikler

Sivasspor'da sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.

Fiorentina'da Terzic ve Sottil sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Öte yandan Biraghi ise cezalı.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor
Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Yatabare, Caicedo

Fiorentina
Terraciano, Dodo, Milenkovic, İgor, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouame, Jovic

Depremzedeler maçı ücretsiz izleyecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedelerin, Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını statta ücretsiz izleyebilecekleri bildirildi.

30. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak.

Avrupa kupalarında daha önce 29 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

Sivasspor bu tura nasıl geldi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.



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