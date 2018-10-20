Sivasspor Fenerbahçe ÖZET İZLE, Fenerbahçe Sivasspor izle

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.İki takımın da pozisyon üretmekte güçlük çektiği düşük tempolu maçta Fenerbahçe, özellikle ikinci yarının sonlarında etkili oldu. Roberto Soldado, çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen golle buluşamadı.Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 10'a, Fenerbahçe ise 9'a yükseltti.Sivasspor, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise perşembe günü Anderlecht'e konuk olduktan sonra pazar günü sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, Medipol Başakşehir maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maçta Cocu, ligin 8. haftasında 0-0 sona eren Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de forma şansı bulan Islam Slimani, Diego Reyes ve Mauricio Isla'nın yerine, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'ya forma verdi.Takımını son lig maçında olduğu gibi 4-4-2 dizilişiyle sahaya süren Cocu, kalede Harun Tekin'e şans verirken, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Jailson ve Eljif Elmas, sağ açıkta Andre Ayew, sol açıkta ise İsmail Köybaşı görev aldı. Fenerbahçe'de ileri uçta ise Michael Frey ile Roberto Soldado çift santrfor olarak görev yaptı.Hollandalı çalıştırıcı, Demir Grup Sivasspor karşısında sol açık pozisyonunda İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi.Bu mevkide son haftalarda Eljif Elmas'ı oynatan tecrübeli teknik adam, Diego Reyes'in yerine Makedon futbolcuyu orta sahanın ortasında görevlendirince, bu oyuncudan boşalan pozisyonda İsmail Köybaşı'nı tercih etti.Phillip Cocu, normalde bu pozisyonda forma giyen Mathieu Valbuena ve Barış Alıcı'yı ise tercih etmedi.Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, uzun bir aradan sonra ilk 11'e döndü. UEFA listesine yazılmadığı için UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki karşılaşmada görev yapamayan ve ligde de 3 maç aradan sonra Medipol Başakşehir mücadelesinde kadroya dahil edilen İspanyol santrfor, bu kez ilk 11'de şans buldu. Soldado, son olarak ligin birinci haftasında 11 Ağustos'ta oynanan Bursaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.Fenerbahçe'de dört futbolcu, Sivasspor maçında kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ve Islam Slimani ile hazır olmayan Tolga Ciğerci ve Yassine Benzia'ya kadroda yer verilmedi.Öte yandan, karşılaşma öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, kulübün konakladığı otelde yavru Kangal köpeği hediye edildi.Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna, ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre iki değişikliğe gitti.Tuna, kırmızı kart cezalısı Douglas'ın yerine Uğur Çiftçi'ye, kaleci Ali Şaşal Vural'ın yerine de Tolgahan Acar'a ilk 11'de şans verdi.Kırmızı-beyazlılarda, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı sağ bek Douglas'ın yanı sıra golcü Arouna Kone ile orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.Karşılaşmaya ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Yeni 4 Eylül Stadı'nın her iki kale arkası tribünündeki boşluklar ise dikkati çekti.Fenerbahçeli futbolcular, sahaya "Sivaslı Öğrencilere Burs, Geleceğe Katkı www.sivashizmetvakfi.org.tr" pankartıyla çıkarak Sivas'ta 2 yıldır devam eden burs kampanyasına destek oldu. Sivassporlu futbolcular da sahaya "Meme kanseri riskinin farkındayız, erken teşhisle tüm kanserlerle mücadeleye hazırız" pankartıyla çıktı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, mücadeleyi protokol tribününden birlikte takip etti.Maça iki takım da düşük tempoyla ve kontrollü başladı. Fenerbahçe, maçın ilk dakikalarında oyun kuramayınca Michael Frey'e uzun top atıp ikinci topları almaya çalıştı. Oyun boyu, maçın başından itibaren uzadı ve dengeli bir oyun ortaya çıkmadı.Çok fazla top kaybının olduğu ve iki takımın da hücum etmekte zorlandığı bölümde ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Mücadelenin 6. dakikasında İsmail'in sol kanattan yaptığı ortaya altı pas çizgisi önünde kaleci Tolgahan'dan önce Frey dokundu, top az farkla üstten auta gitti.Sivasspor ise Robinho'nun istekli oyunuyla oyuna denge koymaya başladı. İlk ciddi atağını 16. dakikada yapan Sivasspor, 26'da ise maçın kendileri adına ilk tehlikeli atağını yaptı. Sol kanattan Robinho'nun ortasına penaltı noktası üzerinden Hakan Arslan kafayı vurdu, top üstten auta gitti.İki takımın arka arkaya paslar yapmakta zorlandığı ilk yarının son 20 dakikalık bölümünde organize bir atak da olmadı. İlk yarı pozisyonsuz bir şekilde 0-0 sona erdi.Fenerbahçe, ikinci yarıya biraz daha istekli başladı. İlk dakikalarda etkili ataklar yapan Fenerbahçe, 50. dakikada golle burun buruna geldi. Eljif Elmas'ın derinlemesine pasında Soldado bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve boş durumda vuruşunu yaptı, Tolgahan'a çarpan topu savunma uzaklaştırdı.Maçın ilk 55 dakikası geçilirken Sivasspor kaleye 10 şut çekerken, Fenerbahçe'nin ise çektiği şut sayısı 3 oldu.Sivasspor, 57. dakikada inanılmaz bir gol fırsatını değerlendiremedi. Sivasspor savunmasından gönderilen uzun topa Robinho hareketlenirken yarı alanının ortalarına kadar çıkan Harun tehlikeyi uzaklaştırdı. Devamında tekrar topu alan Robinho aşırtma bir vuruş yapmak istedi, kalesine dönmekte olan Harun bu topu da kontrol etti.Phillip Cocu, 61. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Şener ve Ayew'in yerine Isla ile Mehmt Ekici oyuna girdi. Bu iki değişiklikle birlikte Fenerbahçe, arka arkaya 3 net fırsat yakaladı.70. dakikada sağ kanattan ceza alanına sokulan Soldado'nun çaprazdan şutunda kaleci Tolgahan topu kornere çeldi. 71'de sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Frey kafayı vurdu, kaleciden dönen topu çizgi önünde bomboş durumdaki Soldado tamamlamak istedi ancak yakın mesafeden vuruşunda top auta çıktı.73. dakikada ise kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Mehmet Ekici nefis vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.61'de oyuna giren Mehmet Ekici, sakatlanarak 76. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mehmet Ekici, kulübeye gelince gözyaşalrına hakim olamadı. Mehmet Ekici yerine Alper Potuk oyuna girdi.Maçın son 10 dakikasına girerken heyecan arttı ancak organizasyon ve orta sahalar da oyundan düştü. Her iki takım da kendi alanlarından topu alıp rakip kaleye kadar götürmeye başladı. Fakat, gol pozisyonu da gelmedi. İki takımın da son dakikalardaki gol çabaları sonuç vermedi ve maç 0-0 sona erdi.6. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ceza alanına ortasında Frey'in altıpas civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.16. dakikada Braz'ın kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.27. dakikada Robinho'nun soldan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.