Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
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28 Nisan 2023 21:03
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

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