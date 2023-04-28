Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.



Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.





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