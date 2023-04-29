Haber Tarihi: 29 Nisan 2023 18:38 - Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 18:38

Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle (beİN Sports maç linki)

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Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle (beİN Sports maç linki)
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Sivasspor Fenerbahçe link! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

SİVASSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE




Muhtemel 11'ler

Sivasspor
Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Cofie, Charisis, Erdoğan, Saiz, Gradel, Yatabare.



Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Luan Peres, Alioski, Arao, Crespo, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Joao Pedro.



Fenerbahçe Sivas'ta 5 yıldır kazanamıyor

Fenerbahçe, 5 yıldır Sivas deplasmanından galibiyet çıkaramıyor. Sarı lacivertliler Sivas'taki son galibiyetini 2018 Nisan'ında 2-1'lik skorla kazanmıştı. 5 yıldır oynanan karşılaşmaların 3'ü berabere biterken Sivasspor 1 galibiyet elde etti.

34. randevu

Fenerbahçe, Sivasspor karşısına 34. defa çıkıyor. Sarı lacivertli takım daha önce oynanan karşılaşmalardan 18'ini kazanırken 7'sini ise kaybetti ve 8 maç berabere bitti.

Sarı kart ceza sınırda 6'şar isim

Mücadele öncesi iki takımda da 6'şar isim ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak. Sivasspor'da ise Caner, Gradel, Charisis, Ulvestad, Erdoğan ile Hakan Arslan sarı kart görmeleri halinde haftaya Ümraniyespor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe'de hedef belli: "Sivas'ı yen, derbiyi rahat izle"

Ligde 24. haftadan sonra ilk kez Galatasaray'dan önce oynayacak olan Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u yenerek, pazar günü derbiden gelecek sonucu bekleyecek. İstanbulspor karşısında eline geçirdiği zirveyle puan farkını kapatma şansını değerlendiremeyen Kanarya hata istemezken takımdaki eksikler dikkat çekiyor. Sarı kart cezalısı Emre Mor'un ameliyat olan Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Zajc, Lincoln, Henrique ve Szalai ile sakatlığı geçse de henüz hazır olmayan Batshuayi maç kadrosunda yer almayacak.

Sivasspor Fenerbahçe maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Sivasspor Fenerbahçe maçı öncesi form durumları

Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor. Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

SÜPER LİG MAÇLARINDA DAHA YÜKSEK ORANLAR İDDAA.COM'DA



Eksikler

Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln, Gustavo Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.
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