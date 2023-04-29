Sivasspor Fenerbahçe maçı BEIN izle, FB maçı linki
Haber Tarihi: 29 Nisan 2023 18:38 -
Güncelleme Tarihi:
29 Nisan 2023 18:38
Sivasspor Fenerbahçe maçı BEIN izle, FB maçı linki
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Sivasspor Fenerbahçe maçı öncesi form durumları
Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor. Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.
Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln, Gustavo Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Luan Peres, Alioski, Arao, Crespo, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Joao Pedro.
Fenerbahçe Sivas'ta 5 yıldır kazanamıyor
Fenerbahçe, 5 yıldır Sivas deplasmanından galibiyet çıkaramıyor. Sarı lacivertliler Sivas'taki son galibiyetini 2018 Nisan'ında 2-1'lik skorla kazanmıştı. 5 yıldır oynanan karşılaşmaların 3'ü berabere biterken Sivasspor 1 galibiyet elde etti.
34. randevu
Fenerbahçe, Sivasspor karşısına 34. defa çıkıyor. Sarı lacivertli takım daha önce oynanan karşılaşmalardan 18'ini kazanırken 7'sini ise kaybetti ve 8 maç berabere bitti.
Sarı kart ceza sınırda 6'şar isim
Mücadele öncesi iki takımda da 6'şar isim ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak. Sivasspor'da ise Caner, Gradel, Charisis, Ulvestad, Erdoğan ile Hakan Arslan sarı kart görmeleri halinde haftaya Ümraniyespor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.
Fenerbahçe'de hedef belli: "Sivas'ı yen, derbiyi rahat izle"
Ligde 24. haftadan sonra ilk kez Galatasaray'dan önce oynayacak olan Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u yenerek, pazar günü derbiden gelecek sonucu bekleyecek. İstanbulspor karşısında eline geçirdiği zirveyle puan farkını kapatma şansını değerlendiremeyen Kanarya hata istemezken takımdaki eksikler dikkat çekiyor. Sarı kart cezalısı Emre Mor'un ameliyat olan Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Zajc, Lincoln, Henrique ve Szalai ile sakatlığı geçse de henüz hazır olmayan Batshuayi maç kadrosunda yer almayacak.