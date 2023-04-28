Sivasspor, Fenerbahçe karşısında serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Fenerbahçe karşısında serisini sürdürmek istiyor
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28 Nisan 2023 15:40
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

 

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