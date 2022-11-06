Sivasspor, F.Bahçe önünde çıkış arıyor

Bu sezon ligde istikrarsız bir grafik çizen Demir Grup Sivasspor, ligin 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, F.Bahçe önünde çıkış arıyor
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06 Kasım 2022 15:47
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesi Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.

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