Süper Lig'de 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Demir Grup Sivasspor oldu.Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Max Gredel, 71. dakikada Hakan Arslan ve 85. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek gol 90. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.Ligde son iç saha galibiyetini geçen sezon 19 Temmuz'da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek alan Demir Grup Sivasspor, bu sezon ilk kez sahasında kazandı ve Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçti.Sahasında tam 6 maç sonra kazanan Demir Grup Sivaspor puanını 17'ye yükseltti. Gençlerbirliği 12 puanda kaldı.Süper Lig'de pazartesi günü Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği aynı gün Kayserispor'u ağırlayacak.18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti.24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.45+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0