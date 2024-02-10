Sivasspor, evinde Rizespor'u ağırlıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, evinde Rizespor'u ağırlıyor
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10 Şubat 2024 14:41
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Emre Kargın görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 30 puan topladı.

Sivasspor'da ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa, karşılaşmada yer alamayacak.

Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ve orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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