Sivasspor evinde galibiyeti unuttu

Sivasspor, ligde sahasındaki son 4 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Geçen sezon evinde çıktığı 17 maçta sadece 2 yenilgi alan Sivas temsilcisi, bu sezon iç sahada hüsranı yaşadı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor evinde galibiyeti unuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2020 13:09
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sahasında galibiyete hasret kaldı. 

Ligin 8. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta dün Galatasaray'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlıların, sahasındaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 

Sivas temsilcisi, Süper Lig'de evindeki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı. Sivasspor'a, sahasındaki son üç puanı getiren golleri Arouna Kone ve Mustapha Yatabare kaydetmişti.

Sivasspor, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından evinde maç kazanamadı. Kırmızı-beyazlılar, sahasında çıktığı son 4 iç saha maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Evinde 3 kez yenildi, 1 beraberlik aldı 

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz berabere kaldı. 

Ligde 6. haftada evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahada dün Galatasaray'a 2-1 kaybederek evindeki galibiyet hasretini sonlandıramadı. 

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde 6 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlıların iç sahadaki tek golünü savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa dün Galatasaray karşısında kaydetti.

Geçen sezon 17 maçta 2 yenilgi aldı 

Geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftada maç yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performansı sergileyemedi. 

Sivas ekibi, geride kalan haftalarda deplasmanda ise daha başarılı bir grafik çizdi.

Kırmızı-beyazlılar bu periyotta dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Sivasspor, ligde 4. haftasını maç oynamadan (bay) geçtiği bu periyotta deplasmanda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı, rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve kalesinde 3 gol gördü. 

2006-2007 sezonundaki başarısızlığını tekrarladı

2005-2006 sezonunda yükseldiği Süper Lig'de 14 sezondur mücadele eden Sivasspor, iç sahada 4 maçlık periyotlardaki en başarısız ikinci sezonunu geçiriyor. 

Kırmızı-beyazlılar, evindeki aynı başarısızlığı 2006-2007 sezonunda da yaşamıştı. 

Sivasspor'un ligde 4 maçlık periyotta evinde aldığı sonuçlar şöyle:

 

 Sezon  O  G  B  M  A  Y  Puan
 2005-2006 4 3 10 
 2006-2007 4
 2007-2008 12 
 2008-2009 10 
 2009-2010
 2010-2011
 2011-2012 2
 2012-2013 4 1
 2013-2014 1
 2014-2015 3
 2015-2016 4
 2017-2018
 2018-2019
 2019-2020 10 
 2020-2021 4  6  1
Sivasspor 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için