Süper Lig'in ilk yarısını 37 puanla lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Demir Grup Sivasspor, kadro değeriyle de dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, 23 milyon Euro olan kadrosuyla öne çıkarken, 25 Avrupa liginde zirve koltuğunda oturanlar arasında en düşük değerli 3. ekip oldu. Norveç'ten Molde (13 milyon Euro) ve İsveç'ten Djurgardens'ın (14 milyon Euro) ardından gelen Yiğido, dev bütçeli ekipleri geride bıraktı.Sivasspor, 26 kişilik lig kadrosunu da sadece 1.9 milyon TL'ye kurdu. Anadolu ekibi sadece Emre Kılınç (900 bin TL), Fernando (650 bin TL) ve Mert Hakan (350 bin TL) için bedel ödedi. Rıza Çalımbay'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği kadroda 23 isim için bonservis ya da kiralama bedeli ödenmedi.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada, başarının sırrını anlattı. Takımda çok iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyen Çalımbay, "Düzenli ve disiplinli çalışarak bu noktaya geldik Taraftar ile oyuncuların bütünleşmesi mükemmeldi. Bu sizi başarıya götürür. Son maçtaki sevinç fotoğrafı da her şeyi anlatıyor" dedi.