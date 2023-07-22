Sivasspor'dan Yusuf Demir ve Cicaldau açıklaması!

Sivasspor Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, Galatasaray ile Cicaldau ve Yusuf Demir konusunda bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan Yusuf Demir ve Cicaldau açıklaması!
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22 Temmuz 2023 16:05
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 16:10
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi eleme kadrosunda yer almayan Alexandru Cicaldau ve takımdan kiralık olarak ayrılabileceği konuşulan Yusuf Demir hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İki oyuncunun da isminin anıldığı Sivasspor cephesinden iddialar hakında açıklama geldi.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMEDİK

Hürriyet'e konuşan Sivasspor Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, "Galatasaray ile Cicaldau ve Yusuf Demir için bir görüşmemiz olmadı" dedi.

RODRIGUES'TE SON AŞAMADAYIZ

Karagöl, daha önce Türkiye'de Ankaragücü ve Eyüpspor'da forma giyen Gerson Rodrigues'in transferinde de son aşamada olduklarını şu ifadelerle açıkladı:

"Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rodrigues'in transferi konusunda son aşamadayız"

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