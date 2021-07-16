Sivasspor'dan Yunan stoper hamlesi

Sivasspor, Atromitos'tan ayrılan 27 yaşındaki Yunan stoper Dimitrios Goutas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA
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Sivasspor'dan Yunan stoper hamlesi
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16 Temmuz 2021 20:24
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stoper mevkiinde görev yapan 27 yaşındaki sporcu, İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı Erdoğan Bozatlı'nın katılımıyla düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yunanistan'ın Kavala şehrinde 4 Nisan 1994'te dünyaya gelen Dimitrios Goutas, futbola AO Xanthi takımında başladı. Ardından Olimpiakos, KV Kortrijk, VV St. Truiden, Lech Poznan ve Atromitos takımlarında görev yaptı. Kariyerinde 240 maça çıkan sporcu, 17 gol attı.

 


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