Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması

Sivasspor, sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi'nin durumuna dair bir açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2022 20:08
Sivasspor Kulübü, sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Uğur Çiftçi hakkında kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Uğur Çiftçi, sahamızda CFR Cluj ile oynadığımız UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçının ilk yarısında sağ kasığında ağrı hissetti. Sporcumuza yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık ve zorlanma tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ