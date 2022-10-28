Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması

Sivasspor Kulübü, sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Uğur Çiftçi hakkında kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Uğur Çiftçi, sahamızda CFR Cluj ile oynadığımız UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçının ilk yarısında sağ kasığında ağrı hissetti. Sporcumuza yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık ve zorlanma tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Uğur Çiftçi hakkında kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Uğur Çiftçi, sahamızda CFR Cluj ile oynadığımız UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçının ilk yarısında sağ kasığında ağrı hissetti. Sporcumuza yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık ve zorlanma tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.