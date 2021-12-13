Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım!

NELER OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Galatasaray'ı tek golle mağlup etti.Maçın ardından ise Sivasspor'un galibiyet paylaşımı tepkilere neden oldu.Kırmızı-beyazlılar galibiyetin ardından, gol anında, sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın da yerde yattığı bir anın fotoğrafını paylaştı.Bu paylaşım, başta Galatasaray taraftarları olmak üzere sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sivasspor tepkilerin ardından paylaşımı sildi.Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa kaleci Muslera müdahale etmek isterken, takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştı ve tecrübeli kaleci yerde kaldı.Muslera yerde yatarken, ceza sahasının kenarına açılan topu alan Yatabare, geriden gelen takım arkadaşı Fajr'a pas verdi ve Fajr topu ağlara gönderdi.Gol anında Luyindama ile çarpışan Muslera ise sakatlandıktan sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.